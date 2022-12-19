أوروبا تتهم “#فيسبوك” بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار

اتهمت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، شركة ميتا وهي الشركة الأم لـ"فيسبوك" بانتهاك قواعد المنافسة الصارمة في الاتحاد الأوروبي في سوق الإعلانات المبوبة الإلكتروني.

ويستثني التحليل المبدئي الذي أجرته المفوضية، ميتا من ربط خدمة سوق فيسبوك "ماركت بلاس"، بفيسبوك وهو منصة التواصل الاجتماعي التابعة للشركة.

وجاء في بيان المفوضية أن مستخدمي فيسبوك "يتمكنون من الوصول تلقائيا إلى سوق فيسبوك سواء أرادوا أم لا"، ما يتسبب في تشويه المنافسة.

وقالت المفوضية: إن الشركة الأمريكية للتكنولوجيا فرضت شروط تجارة غير نزيهة على المنافسين في الخدمات المبوبة الإلكترونية التي تعلن على فيسبوك وإنستجرام، ما يجعلها مخالفة لقواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية.

وتعتقد أعلى هيئة رقابة على المنافسة في الاتحاد الأوروبي أن تلك الشروط تلقي "عبئا على المنافسين ولا تفيد سوى سوق فيسبوك". ولدى الشركة الأمريكية الآن الحق في الرد على الاتهامات كتابيا أو في جلسة استماع شفوية.