بورصات_الخليج تغلق على مكاسب بفعل ارتفاع #أسعار_النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية، على مكاسب، اليوم الإثنين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط بينما أنهى المؤشر السعودي موجة صعود استمرت ثلاث جلسات مع تأثر معنويات المستثمرين بمخاوف من الركود.

وارتفع النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، بعدما خسر أكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة إذ محا التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني أثر المخاوف من ركود عالمي.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة مواصلا الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي بفضل صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، 1.5 بالمئة.

وأغلق مؤشر دبي بزيادة 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم إعمار العقارية القيادي 1.9 بالمئة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين: إن البنك المركزي الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 7.6 بالمئة هذا العام، معدلا توقعاته بزيادة أكثر من نقطة مئوية، بينما خفض توقعاته للنمو العام المقبل.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 0.1 بالمئة.

وتراجع المؤشر السعودي 0.6 بالمئة منهيا ثلاث جلسات من المكاسب متأثرا بهبوط سهم شركة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ثلاثة بالمئة.

ورفع كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وتعهدا بمزيد من الزيادات.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار الأمريكي وتحذو حذو المركزي الأمريكي في تحركاته بشأن السياسة النقدية مما يجعل المنطقة عرضة للتأثر بأي تشديد نقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية ببورصة مصر منخفضا 0.7 بالمئة مسجلا خسائر للجلسة الثالثة على التوالي بفعل جني الأرباح.