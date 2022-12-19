حارس #الأرجنتين يكشف سر «الحركة غير اللائقة» في #نهائي_المونديال

إلى جانب تصديه لأخطر كرة في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراة منتخب بلاده أمام فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022، ثم لركلتي ترجيح، جذب حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز كل الأنظار إليه، بعدما أقدم على «حركة معيبة» خلال مراسم التتويج.

وبعد تتويجه بجائزة «القفاز الذهبي» التي تُمنح لأفضل حارس مرمى في البطولة، فاجئ حارس مرمى فريق أستون فيلا الإنجيلزي الجميع بحركة غير لائقة، اعتبرها المتابعون إهانة كبيرة للجماهير والمشاهدين.

وشدد الحارس البالغ من العمر في دفاعه عن نفسه جراء حالة الغضب العارمة من حركته تلك، إنها جاءت ردّاً على الجماهير الفرنسية التي استهزأت به طوال المباراة.

وقال «مارتينيز» في حوار مع إذاعة «لا ريد» الأرجنتينية، قائلاً: «لقد فعلت ذلك لأن الفرنسيين أطلقوا صيحات الاستهجان علي. لم استطع تحمل ذلك».