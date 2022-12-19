ّ#فرنسا.. القبض على 200 مشاغب بعد خسارة #كأس_العالم

اندلعت أعمال شغب في العديد من المدن الفرنسية بعد هزيمة المنتخب الفرنسي لكرة القدم أمام الأرجنتين في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم.

وألقي القبض على 227 شخصا في المجمل، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية اليوم الإثنين، وذلك بعد نشر 14 ألف عنصر إضافي من أفراد الشرطة يوم أمس الأحد.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على 47 شخصا في باريس وحدها، واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في شارع الشانزليزيه.

وألقت أجهزة الأمن القبض على أفراد في مدن بوردو، وليون، ونيس، لإضرامهم النار في صناديق قمامة أو إلقاء أشياء على رجال الشرطة.