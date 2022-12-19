ألمانيا.. ناد يعاقب لاعبيه بالعمل كـ “محصلي تذاكر” قطار

عاقب نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، لاعبيه، بمرافقة محصلي التذاكر على متن قطار على مدار يوم كامل، بسبب السلوك غير المحترم تجاه طاقم قطار خلال رحلة للفريق لخوض مباراة في أكتوبر الماضي.

وأوضح النادي أن لاعبي الفريق لم يلتزموا بارتداء الكمامات الإلزامية خلال رحلتهم لمواجهة بايرن ليفركوزن، واستهزأوا بالمحصل الذي طلب منهم ارتداء الكمامات، وجرى تسجيل هذه اللقطات بواسطة صحفي بقناة "دبليو دي ار" التليفزيونية.

وانتقدت إدارة النادي "السلوك غير الاحترافي وغير الملائم" للاعبيه خلال الموقف المذكور.