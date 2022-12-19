محامي يكشف عن حالة تجعل ضحية الاحتيال المالي ضمن المتهين (فيديو)

كشف المحامي عاصم العيسى عن مفاجأة في قضايا الاحتيال المالي، تجعل الضحية متورطة في الاتهام ذاته الموجه للجناة وشريكة معهم.

وقال «العيسى» في مداخلة مع قناة «الإخبارية»، اليوم، إنه «إذا عرض محتال على شخص أن يفتح له حساب مقابل مبلغ مالي معين كل شهر، يصبح هذا الشخص جزءً من العصابة».

وشدد على أن ذلك يتحقق حتى حال عدم معرفة الشخص بأن من يعرض عليه هذا العرض «محتالاً»، منبهاً إلى أن «عدم إبلاغ الشخص المتضرر من عصابة الاحتيال المالي ييجعله مشاركاً معهم».

وكانت النيابة العامة أعلنت قبل ساعات سجن مواطنة وزوجها الوافد وآخرين مدة 111 عاماً، وتغريمهم 28 مليون ريال، لاحتيالهم المالي على آخرين.