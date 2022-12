شاهدها 9 ملايين متابع.. #إيلون_ماسك يوثق «لحظة تاريخية» في #نهائي_المونديال #عاجل (فيديو)

وثق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة «تويتر»، لحظة تاريخية في مباراة نهائي كأس العالم قطر 2020، التي أقيمت بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، وانتهت بفوز رفاق ليونيل ميسي بركلات الترجيح.

ونشر «ماسك» الذي حضر المباراة النهائية من مدرجات ملعب «لوسيل» في قطر، مقطع فيديو لركلة الترجيح الأخيرة التي كتبت انتصار «التانجو» على «الديوك».

وعلق مالك «تويتر» على الفيديو الذي شاهده 9 ملايين و200 ألف متابع قائلاً: «مبارزة في الصحراء.. لا يمكن أن أطلب لعبة أفضل من تلك.. مباراة لا تُصدق بين فرنسا والأرجنتين».

Duel in the Desert.

Couldn’t ask for a better game. Incredible play by 🇦🇷 & 🇫🇷 !!!! pic.twitter.com/XUZxjymAx0

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022