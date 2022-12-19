روسيا ترد على قرار “الحد الأقصى الأوروبي” لأسعار الغاز

أعلن الكرملين، أن الحد الأقصى لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي هجوم على أسعار السوق ونعتبره أمرا غير مقبول.

سقطت أسعار الغاز الطبيعي بشدة خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين عقب قرار الاتحاد الأوروبي منذ قليل بشأن الموافقة على سقف أسعار الغاز الروسي والذي يدخل حيز التنفيذ منتصف فبراير 2023.

وأعلنت منذ لحظات الرئاسة التشيكية التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في الدورة الحالية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على الحد الأقصى لأسعار الغاز الروسي.

ووفقًا لبيان رسمي وافق وزراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على سقف لسعر الغاز عند 180 يورو للميغاواط في الساعة، وسيدخل حيز التنفيذ في 15 فبراير.

وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل صباح اليوم الاثنين إن الاتفاق على سقف لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي أضحى في متناول اليد.