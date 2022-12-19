هل عدم وجود “الطفاية” و”المثلث” يمنع اجتياز المركبة للفحص الفني؟

حسم برنامج الفحص الفني الدوري للسيارات تحت رعاية الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ما أثير عن بنود عدم الاجتياز وفقاً للمواصفة القياسية للفحص الفني الدوري للمركبات.

وقال إن بند "الطفاية" و"المثلث" من ضمن بنود عدم الاجتياز وفقاً للمواصفة القياسية للفحص الفني الدوري للمركبات، مشيرًا إلى أن موظفي الفحص الفني يفحصون أكثر من 70 جزءا بالمركبة وفقاً للائحة المنفذة لنظام الفحص والمواصفة القياسية، علماً بأن بند الطفاية والمثلث هي من ضمن بنود عدم الاجتياز وهي موجودة في شهادة الفحص الورقية.

ويمكن إجراء الفحص الدوري للمركبة بواسطة مالكها أو أي شخص مفوض بأي تفويض رسمي، كما يمكن أيضاً التفويض من خلال "أبشر"، ويحق لمالك المركبة فرصتين لإعادة الفحص خلال 14 يوم عمل من تاريخ ووقت الفحص الأول.