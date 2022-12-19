المالية تطلق النسخة الثانية من برنامج “سفراء الإيرادات”

​​​أطلقت وزارة المالية، ممثلة في مركز المهارات المالية، أمس الاحد 24 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 18 ديسمبر 2022م برنامج "سفراء الإيرادات" في نسخته الثانية، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تطوير وتحسين القطاع المالي في المملكة، بهدف تكوين نواة شبكة مستقبلية لمجموعة أفراد متمكنين في مجال الإيرادات الحكومية من خلال تقديم دورات تدريبية مكثفة في التحليل المالي وبناء التوقعات المالية والتنبؤ بالإيرادات وإدارة المخاطر المالية والاستخدام الفعال للبيانات.

ويستهدف البرنامج الذي يستمر لمدة شهرين رفع كفاءة العمل والقدرات المالية في التخطيط المالي وإدارة المخاطر المالية باستخدام الأدوات المالية المناسبة، وتوحيد وتأطير المعرفة المستخدمة فيما بين وكالة الإيرادات والجهات الحكومية، مع تطوير الجدارات في التنبؤ بالإيرادات ومراقبتها للتحصيل وتطوير مهارات تحليل البيانات لاستخدامها بشكل أكثر فاعلية، إضافة إلى تأهيل سفراء الإيرادات ليكونوا مصدراً للإثراء المعرفي في الجهات الحكومية، وليكونوا أيضاً حلقة وصل مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.

وتتميز نسخة البرنامج الثانية عن سابقتها بزيادة عدد المستهدفين من 25 موظفا وموظفة من عشر جهات حكومية إلى 180 موظفا وموظفة من 50 جهة حكومية، وإضافة مسار تدريبي بعنوان "الاستخدام الفعال للبيانات" إلى المسارات الثلاثة السابقة (التحليل المالي، بناء التوقعات المالية والتنبؤ بالإيرادات، وإدارة المخاطر المالية)، علاوة على زيادة عدد الساعات التدريبية لتصبح 128 ساعة تدريبية.

يذكر أن إطلاق النسخة الثانية للبرنامج يأتي في إطار حرص وزارة المالية على تطوير المهارات المالية لموظفي القطاع المالي الحكومي، من أجل تنمية الإيرادات الحكومية وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تخريج سفراء إيرادات ذوي مهارات وخبرات يساهمون في الارتقاء بالقطاع المالي في المملكة العربية السعودية. ​