تعليقا على إشعال #الوليد_بن_طلال النار على الأرض.. #الزراعة والأمن يوضحان مخالفات شبة النار والاحتطاب #عاجل

تفاعلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، مع تغريدة نشرها رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وأعاد حساب الوزارة الرسمي على "تويتر" نشر تغريدة للوليد كان قد بث فيها مقطع فيديو وهو جالس أمام "شبة النار".

وعلّقت: "شبّة النار ممارسة شتوية للبعض، وقد تكون مكلفة إذا لم يتم مراعاة اللوائح والأنظمة التي تستهدف المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته، لتحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية الطموحة وفق رؤية المملكة 2030".

وتعليقا على إشعال الوليد بن طلال النار على الأرض، نشرت الزراعة لائحة مخالفات شبة النار والاحتطاب.

كما نشر حساب القوات الخاصة للأمن البيئي، عقوبة إشعال النار في أراضي الغطاء النباتي، مؤكدا أنها مخالفة بيئية.

أشار إلى أن عقوبة إشعال النار في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال، وعقوبة إشعال النار في المناطق المحمية 20 ألف ريال.