لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تدين #ترامب: لا يمكن أن يتولى أي منصب حكومي مرة أخرى

أصدرت لجنة التحقيق البرلمانية تقريرا حول الهجوم على الكابيتول في يناير 2021.

وقالت لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول، إنه يجب أن يكون هناك محاسبة وتطبيق للقانون والمسائلة ستمنع وقوع أي حوادث مماثلة، متابعة: "سنقدم الأدلة التي تدين المتورطين في الهجوم على الكونغرس".

وأكدت أنه كان على دونالد ترامب أن يطمئن الأمريكيين لا أن يستهدفهم، موضحة أنه لم يمنع أي رئيس أمريكي من قبل إجراءات انتقال السلطة.

وقالت" " لا يمكن لدونالد ترامب أن يتولى أي منصب حكومي مرة أخرى بعد تصرفاته يوم 6 يناير.. دونالد ترامب كان يعرف أن الكونغرس محاصرًا ولم يحرك ساكنًا".

وأكملت: "دونالد ترامب مارس ضغوطًا على مسؤولين بولايات عدة لقلب النتائج وإعلان فوزه في الانتخابات".

وعقد النواب أعضاء اللجنة- سبعة ديمقراطيين وجمهوريان- جلسة استماع عامة لتقديم الفصول الثمانية من تحقيقهم الطويل حول الهجوم على الكابيتول الذي وقع في 6 يناير 2021.