حكاية جلسة جمعت بين #ميسى و#سكالونى فى 2021 قادت الأرجنتين إلى المجد

فاز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم بفضل لاعبه الأفضل ليونيل ميسي، وفاز النجم الأرجنتيني بجائزة أفضل لاعب في البطولة وسجل هدفين في النهائي ضد فرنسا، كما سجل هدفًا في ركلات الترجيح، لذلك كان أداءً مذهلاً ليثبت نفسه كأفضل لاعب في التاريخ.

وانفجرت "بوينس آيرس" فرحسا بعد فوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح للفوز بكأس العالم، ويمكن القول أن ميسي صاحب القميص رقم 10، فعل كل ما في وسعه للأرجنتين للفوز بالنجمة الثالثة في كأس العالم في التاريخ، وكذلك فعل مدربه ليونيل سكالوني.

العلاقة بين الثنائي ليونيل سكالوني وميسي، كانت مهمة للغاية في تحقيق هذا النجاح، وبعد المباراة كشف سكالوني عن بعض التفاصيل حول دردشة بينهما.

قال المدرب في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الاسبانية: "سأخبرك بشيء عن محادثة أجريتها معه في سان خوان بعد التعادل 0-0 مع البرازيل".

أضاف: "شعرت أن ما سيأتي سيكون صعبًا وأن خيبة الأمل قد تكون قوية، لذا قبل أن يعود إلى باريس، جلست لأتحدث مع ميسي".

وتابع: "لقد أثرت القضية معه وقال لي سنواصل الأمر لأنه من المحتمل أن يسير على ما يرام وإذا لم يحدث ذلك ، فسنحاول على الأقل، هذا أعطاني دفعة".