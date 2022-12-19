هل يتنحى #إيلون_ماسك عن منصبه بـ #تويتر؟

لم يؤكد رجل الأعمال إيلون ماسك بعد ما إذا كان سيلتزم بنتيجة استطلاع للرأي أجراه موقع تويتر أظهر أن ملايين المستخدمين يعتقدون أنه يتعين عليه التنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للموقع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه منذ تأكيد نتيجة الاستطلاع الذي دعا إليه، لم يغرد رئيس شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية، والمعروف عنه التغريد بشكل غزير على الموقع منذ صباح اليوم الاثنين، حيث قال 5ر57٪ من أكثر من 5ر17 مليون حساب قاموا بالتصويت إنه يجب أن يتنحى عن منصبه كرئيس لتويتر.

ونشر ماسك الاستطلاع على تويتر مساء الأحد، وقال إنه سيحترم نتيجته وذلك بعد أسابيع من القرارات المثيرة للجدل.

وشمل ذلك تخفيف نهج الإشراف على المحتوى في تويتر والسماح للمستخدمين المحظورين سابقا بالعودة، ولكن أيضا حظر ثم إعادة بعض الصحفيين الذين يغطون أخباره ثم التخلي عن السياسة التي تحظر على المستخدمين التغريد بشأن روابط بعض منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.