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الأخبار المحلية

#ولي_العهد وملك #الأردن يستعرضان هاتفيا العلاقات الأخوية والقضايا ذات الاهتمام المشترك #عاجل

20 ديسمبر 2022 · < 1 minute

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفياً، اليوم، بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
كما تناول الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.