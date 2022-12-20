بعد استفتاء حول بقائه بمنصبه.. “#ماسك” يعلن استقالته من  رئاسة منصة “#تويتر” #عاجل  

أعلن الرئيس التنفيذي ومالك منصة "تويتر" إيلون ماسك، الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة المنصة بعد استفتاء أطلقه أمس على المنصة حول بقائه في منصبه، وذلك خلال بث مباشر عبر حساب "تسلا" في يوتيوب.

وكان الملياردير الأمريكي قد فاجأ متابعيه بعدما أطلق استطلاعاً للرأي حول تنحيه عن منصبه كرئيس لمنصة "تويتر"، حيث صوت أكثر من 17 مليون شخص بـ"نعم" على تنحيه.

وتعرض المدير التنفيذي لشركة تسلا والمالك الجديد لشركة "تويتر" إلى عدة انتقادات منذ استحواذه على المنصة.

وأثار تعليق "تويتر" غير المسبوق لحسابات خمسة صحفيين على الأقل بسبب مزاعم بأنهم كشفوا مكان وجود ماسك مالك الموقع رد فعل سريعا من مسؤولين حكوميين وجماعات ناشطة ومؤسسات صحافية في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة الماضي.

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