ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 80 دولاراً للبرميل

شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء خلال تعاملاتها الصباحية، ارتفاعاً ملحوظاً ، مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أي 0.8%، لتصل إلى 80.4 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا، أي 0.9%، إلى 75.84 دولار للبرميل بعد أن زادت بواقع 90 سنتا في الجلسة السابقة.

والسبب وراء ارتفاع أسعار النفط يرجع اضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات "كوفيد-19" في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.