“أطول ليل وأقصر نهار”.. محلل #طقس: اليوم بداية النجم الثاني من “#المربعانية” أبرد أيام #الشتاء #عاجل

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الثلاثاء أول أيام النجم الثاني من موسم "المربعانية".

مدته 13 يوماً

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أنه نجم القلب ومدته 13 يوما، وهو مظنة البرد متى ما تسرّب هواء أصله قطبي أو سيبيري‏.

أقصر ليل

وأشار إلى أنه يكون فيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل.

وأبان أن هذا النجم يوافق دخوله الشتاء فلكيا بتعامد الشمس على مدار الجدي يدخل الشتاء فلكياً في شمال الكرة الأرضية، ومنها المملكة.

وتابع: فيه برد الانصراف حيث تقول العرب «لا برد إلا بعد الانصراف»، وماذا يُقصد ببرد الانصراف؟ فهو انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوبًا.

بداية غرس الخضروات والفاكهة

وأوضح "الحصيني"، أنه يتخلل هذا النجم بداية غرس العنب وتُقلم فيها الأشجار، ويمكن زراعة بعض الحبوب، والخضراوات كالبطاطس، والعدس، والفول، والحلبة، وفيه هجرة الأوز الشتوي.

وأشار إلى أنه يرافق دخوله أجواء ممطرة شتوية متوقعة نهاية هذا الأسبوع بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من الغربية والجنوبية والشمالية والوسطى والشرقية واحتمال جريان الأودية على أجزاء من تلك المناطق مع عواصف رعدية وحبات برد.