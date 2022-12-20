انخفاض أسعار #الذهب في #المملكة اليوم.. وعيار 21 يسجل 189 ريال للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في المملكة، بشكل طفيف مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 189.05 ريال، 50.41 دولار، وعيار 18 وصل إلى 162.04 ريال، 43.21 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 216.05 ريال، 57.61 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 198.05 ريال، 52.81 دولار.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,813.84) ريالا، والجنيه عيار 22 نحو (1,900.21) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,072.96) ريالا.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,122.85) ريالا، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,219.79) ريالا، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,409.35) ريالات.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (10,947.80) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (21,852.42) ريالا، والسبيكة 1 كجم نحو (217,444.52) ريالا.