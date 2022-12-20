السوق_السعودي يفقد 100 نقطة مستهل التعاملات

هبط السوق السعودي مستهل تعاملات اليوم بأكثر من 1 %، ليفقد المؤشر العام 100 نقطة.

وتصدر التراجعات قطاع البنوك بشكل رئيسي ثم قطاع الطاقة، فيما يتداول المؤشر العام دون مستوى 10100 نقطة.

فيما انخفض سهم بنك ساب بنحو 3.4 %، بينما تراجعت أسهم أرامكو السعودية و البنك الأهلي بـ 1 % وهم الأكثر ضغطا على حركة السوق.

وكانت الأسهم في وول ستريت أغلقت على انخفاض أمس للجلسة الرابعة على التوالي مع تراجع المؤشر ناسداك في ظل ابتعاد المستثمرين عن الرهانات العالية المخاطر خوفا من أن تؤدي سياسة التشديد النقدي التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.

وتعرضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة لضغوط منذ يوم الأربعاء الماضي، عندما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.