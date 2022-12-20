فيديو.. نجاة “#ميسي” من الاصطدام بأسلاك كهربائية أثناء الاحتفال بالفوز بـ”#كأس_العالم” في #الأرجنتين #عاجل

نجا النجم الأرجنتنيني" ليو ميسي" من الاصطدام بأسلاك كهربائية أثناء استقلاله حافلة هو ورفاقه، حيث كانت الحافلة تجوب شوارع العاصمة الأرجنتينية للاحتفال بفوز منتخب "التانجو" ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وأظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر"، تفادي اللاعبين بصعوبة مجموعة أسلاك كهربائية كانت قريبة من أعلى الحافلة التي كانوا على سطحها للاحتفال.

وعلق حساب قناة espn الأرجنتينية قائلا: "احترسوا، الأسلاك الكهربائية".

وفاز منتخب الأرجنتين ببطولة كاس العالم على حساب منتخب فرنسا ، بركلات الترجيح بنتيجة 4- 2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة 3-3 .