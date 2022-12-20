مجلس #الضمان_الصحي يوفر #وظائف_شاغرة

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه الرسمي للتوظيف (لينكدإن)، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– رئيس قسم علوم وتصور البيانات

Data Science and Visualization Section Head

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في الرياضيات أو الإحصاء أو علوم الكمبيوتر أو علوم البيانات والتحليل أو الذكاء الاصطناعي أو نظم المعلومات الإدارية أو مجال ذي صلة

خبرة 7+ سنوات من الخبرة ذات الصلة

خبرة في تحويل البيانات واستخراج البيانات ونمذجة البيانات وتقنيات التعلم الآلي

خبرة في أدوات نمذجة البيانات والمكتبات

رابط التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).