صدام أمريكي – إيراني داخل #مجلس_الأمن جراء دعمها #روسيا بالطائرات المسيرة

دخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في اشتباك مع إيران وحليفتها، روسيا، داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، بسبب مزاعم الغرب تزويد طهران موسكو بطائرات مسيرة تشن هجمات في أوكرانيا.

واتهمت واشنطن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"الرضوخ للتهديدات الروسية، والفشل في إطلاق تحقيق حول هذا الشأن".

وخلال اجتماع مثير للجدل لمجلس الأمن، بشأن القرار الذي يؤيد الاتفاق النووي بين إيران و6 دول كبرى، تبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بالتسبب في توقف المفاوضات بشأن عودة إدارة الرئيس جو بايدن للاتفاق الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب عام 2018.