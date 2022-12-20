“#حساب_المواطن” يُعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر #يناير المقبل #عاجل

أعلن برنامج "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر يناير المقبل ، الدفعة رقم 62 منذ انطلاق البرنامج.

وأوضح "حساب المواطن" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (أضغط هنا)

وكان برنامج "حساب المواطن" قد كشف موعد إيداع الدفعة 62 دفعة شهر يناير في حسابات المستفيدين المستوفين لكافة الشروط.

وأوضح في رده على استفسار أحد المتابعين على"تويتر"، :"لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر يناير، وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 10 يناير".

والأسبوع الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرا دفعة شهر ديسمبر الجاري، إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.