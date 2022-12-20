طالب بالتنسيق حول الدراسة والعمل عن بعد.. #الأرصاد يحذر من #تقلبات_جوية شديدة على المملكة #عاجل

أصدر المركز الوطني للأرصاد بياناً خاصاً لمراكز إدارة الأزمات والكوارث وغرف الطوارئ المركزية بالجهات الحكومية، حذر فيه من حالة جوية شديدة متوقعة على بعض مناطق المملكة، على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد حدوث تقلبات جوية شديدة على بعض مناطق المملكة على النحو التالي:

أولاً: عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة تتسبب في رياح نشطة مثيرة للأتربة وانعدام للرؤية الأفقية وجريان للسيول وتساقط للبرد، من صباح يوم الخميس إلى مساء يوم الجمعة، على منطقة مكة المكرمة: «العاصمة المقدسة- جدة- رابغ- الطائف- الجموم- الكامل- خليص- بحره»، وتمتد لتشمل بعض مناطقومحافظات المملكة: «الباحة- المدينة المنورة- حائل- الحدود الشمالية- القصيم- الشرقية- الرياض- عسير».

وبَين المركز أن ذلك يشمل الحرم المكي الشريف لاحتمالية هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد في ظهيرة يوم الجمعة، لذا يأمل أن يتم التنسيق بين الجهات لتفعيل خطط الطوارئ وإمكانية استمرار الدراسة أو العمل عن بعد، أو تطبيق نظام الدوام المرن، للمحافظة على استمرارية أعمالها وفق متطلبات الجهة، وذلك في منطقة مكة المكرمة: «العاصمة المقدسة- محافظة جدة»

ثانياً: نشاط في الرياح السطحية تتسبب في ارتفاع الأمواج لأكثر من مترين ونصف المتر على: «ينبع- جدة- رابغ- الليث- القنفذة»، وذلك من صباح يوم الخميس إلى مساء يوم الجمعة، لذا يأمل المركز من الجهات المعنية أخذ الحيطة والحذر حيال حركة الملاحة البحرية.

ونوه المركز إلى أن الحالة المطرية تبدأ من مساء يوم الأربعاء بأمطار متوسطة على منطقة مكة المكرمة، تشمل سواحلها: «جدة- رابغ- الليث- القنفذة».