ميسي ينجو من الموت بعد التتويج بكأس العالم #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

نجا ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وعدد من زملائه من الموت وذلك خلال احتفالات منتخب الأرجنتين بالتتويج بكأس العالم 2022 والذي أقيم في قطر في الفترة من 20 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجاري.

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب الأرجنتين، إلى بوينس آيرس، عائدة من الدوحة بعد تتويجه بكأس العالم 2022.

ونقلت شبكة ESPN مقطع فيديو، تواجد فيه ميسي رفقة دي ماريا وأوتاميندي ورودريجو دي بول ولياندرو باريديس أعلى ظهر الحافلة المكشوفة التي استقلها منتخب راقصو التانجو للاحتفال مع الجماهير.

ومالت السيارة يسارا، ليجد اللاعبون أنفسهم في مواجهة أسلاك أعمدة الكهرباء ثم هبطوا برؤوسهم بسرعة حتى يتفادوا الصعق بالكهرباء ومن ثم الموت المحقق.

وفاز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر 2022، بعد الانتصار على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية 4-2، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "لوسيل"، مساء أول أمس الأحد.

وتواجد اللاعبون في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قرب المطار ثم بدأوا جولة في وسط مدينة بوينوس آيرس اعتبارا من ظهر اليوم الثلاثاء، حيث يستقبلهم الملايين في الشوارع، مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.

وبهذا الفوز، نجحت الأرجنتين بالتتويج بلقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1978، و1986، فيما بقي رصيد فرنسا بلقب المونديال عبر تاريخها نسختي 1998، و2018.