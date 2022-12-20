فلسطين.. عمليات هدم جنوب الضفة الغربية ومستوطنون يقتحمون #المسجد_الأقصى

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خيامًا ومنشآت زراعية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة الغربية راتب الجبور بأن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت ست خيام ومنشآت زراعية وحيوانية جنوب الخليل، وذلك في إطار محاولاتها لتفريغ تلك المنطقة من الوجود الفلسطيني وتوسيع المستوطنات.

وفي السياق ذاته، أصيب فلسطينيان بجروح خلال اعتداء عدة مستوطنين على قرية المزرعة في رام الله.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن عشرات المستوطنين اقتحموا قرية المزرعة، واعتدوا على الفلسطينيين الذين كانوا يقومون بفلاحة أرضهم، بالإضافة للاعتداء على المنازل والمركبات الفلسطينية.

على جانب آخر، اقتحم مستوطنون، اليوم، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مركز وادي حلوة في القدس بأن عشرات المستوطنين استباحوا الأقصى من باب المغاربة، بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بواباته.

وأشار إلى أن تلك القوات أقدمت على استخدام القوة لإخراج الفلسطينيين من باحات الأقصى لتأمين عملية اقتحام المستوطنين، والتي تزامنت مع اقتحام بلدة سلوان جنوب الأقصى، وهدم منزل فلسطيني فيها.

وأصيب العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل الغازية المسيلة للدموع على الشبان الفلسطينيين في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، التي تشهد إضراباً عاماً كبقية المدن الفلسطينية، تنديداً بجريمة استشهاد الأسير ناصر أبو حميد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسبب سياسة الإهمال الطبي.