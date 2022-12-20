«مات من الفرحة».. وفاة شاب مصري أثناء احتفاله بفوز #ميسي بكأس العالم

انتهى عشق شاب مصري لأسطورة الكرة العالمية ليونيل ميسي به إلى الموت، بعدما أصيب بأزمة قلبية نتيجة فرحته الشديدة بفوز النجم الأرجنتيني بلقب كأس العالم.

وتوفي الشاب الذي يدعى مصطفى عبد العال عبد الوهاب من شدة سعادته بفوز الأرجنتين و«ميسي» بلقب كأس العالم، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة عقب انتهاء مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال أصدقاء الشاب المتوفى، أن الأخير شاهد المباراة معهم في منطقة وسط القاهرة، وبعد انتهائها بفوز الأرجنتين وتحقيق نجمه المفضل ليونيل ميسي للقب، أصيب بأزمة قلبية من شدة الفرح، وتم نقله على الفور إلى مستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، يعمل الشاب محامياً في مكتب أحد المحامين الكبار في القاهرة، ويبلغ من العمر 26 عاما، وكان يعشق «ميسي» ويتمنى تتويجه بكأس العالم.

وآخر تدوينة للشاب المتوفى على صفحته في «فيسبوك» كانت صورة له أمام شاشة تظهر احتفال لاعبي المنتخب الأرجنتيني بالفوز، وعلق عليها قائلاً: «أحسن يوم في حياتي والله».