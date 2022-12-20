ماركا: #النصر ينتظر وصول #رونالدو لحسم صفقة ضمه في يناير

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو من الانضمام إلى صفوف النصر السعودي في الميركاتو الشتوي المقبل خلال يناير، بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة في تقرير صادر لها صباح اليوم أن نادي النصر السعودي ينتظر وصول كريستيانو رونالدو، الموجود حاليًا في مدينة دبي الإماراتية، إلى الرياض قبل نهاية العام الجاري 2022، من أجل توقيع عقد نهائي معه حتى عام 2025.

يأتي ذلك على الرغم من تصريحات سابقة لكريستيانو رونالدو بعد إنتهاء مباراة البرتغال وسويسرا في دور الـ 16 بكأس العالم 2022 ، ردًا على أنباء إنتقاله لنادي النصر، قائًلا: "هذا ليس حقيقيًا".

بعد أن أكدت تقارير صحفية حينها رصد نادي النصر السعودي، رصد 200 مليون يورو سنويًا لضم كريستيانو رونالدو لمدة موسمين في إنتقالات يناير 2023.

وأكدت صحيفة "ماركا"الإسبانية في تقرير سابق لها ايضا ، على أن كريستيانو رونالدو وافق على الإنتقال إلي نادي النصر السعودي، وسيتم حسم كافة الأمور بشكل رسمي بعد كأس العالم 2022.

فسخ نادي مانشستر يونايتد عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي بين الطرفين، إعتراضًا على تصريحات اللاعب الهجومية ضد النادي ومدربه الهولندي إيريك تين هاج.