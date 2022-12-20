إنفانتينو عن استضافة الشرق الأوسط لكأس العالم 2030: الأفضل هو من سيفوز

تحدث جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لأول مرة على إمكانية استضافة الشرق الأوسط لمنافسات كأس العالم 2030 مرة أخرى بعد نسخة قطر 2022.

ووفقا لصحيفة ذا تايمز فى تقرير سابق فإن مصر والسعودية واليونان يستعدون لتقديم ملف مشترك من أجل الحصول على استضافة مونديال 2030.

وقال إنفانتينو فى تصريحات عبر قناة الكأس القطرية: "لقد زرت مصر واليونان والعديد من البلدان الأخرى وأرى أنها بلدان رائعة".

وأضاف رئيس فيفا: "القرار بشأن كأس العالم 2030 سيتم اتخاذه من قبل مجلس فيفا بحلول عام 2024".

وواصل إنفانتينو: "بصفتى رئيسا للفيفا أتمنى أن يكون هناك العديد من المرشحين لاستضافة مونديال 2030، أرى أنه كلما زاد عدد المرشحين، كلما زاد التحدى وسينعكس ذلك بشكل أفضل على كرة القدم".

وتابع رئيس فيفا: "عودة المونديال إلى الشرق الأوسط مرة أخرى؟ لما لا، لقد قدمت قطر نسخة رائعة للغاية والجميع استمتعوا بها وأنا على يقين أن الناس سيكونوا سعداء بالعودة إلى الشرق الأوسط من جديد ورؤية أماكن جديدة".

وأتم رئيس فيفا: "فى النهاية أتمنى الخير للجميع والأفضل هو من سيفوز باستضافة كأس العالم 2030".