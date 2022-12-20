وزير_الخارجية في #مؤتمر_بغداد: #المملكة تؤمن بقدرة #العراق على النهوض ورسم مستقبله

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، وقوف المملكة جنباً إلى جنب مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية أرضاً للحضارة والعلم والمعرفة والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أية اعتبارات أخرى.

وقال سموه، في كلمة المملكة العربية السعودية في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة: إن اجتماعنا اليوم يؤكد الرغبة المشتركة والصادقة لدولنا لاستمرار وتيرة التعاون والدعم لجمهورية العراق، وترجمتها إلى شراكات فعلية تحقق نتائج ملموسة.

وأوضح أن المملكة لن تدخر أي جهد في سبيل دعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية انطلاقاً من إيمانها التام بأن نماءها ورخاءها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنماء ورخاء جيرانها والمنطقة أجمع ، وأن رؤية المملكة المستقبلية تهدف لخير بلدان المنطقة والعالم.

وأشار إلى اعتزام المملكة المضي قدمًا في تفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي، والعمل مع الحكومة العراقية لفتح أفاق جديدة للتعاون وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة ودعوتها إلى توسيع نشاطاتها في البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة وتحلية المياه والزراعة وغيرها من المجالات.

وأكمل: تشكل مبادرتي المملكة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء ومشروع الحزام الأخضر بالعراق مجالاً من مجالات التعاون المهمة والتي تهدف لتعزيز الشراكة بين البلدين، كما يتعاون البلدان من خلال شراكتهما في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وكذلك في مجموعة "أوبك بلس" من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية.

ولفت إلى دعم المملكة لجهود ومشاريع إعادة إعمار العراق وتفعيل مشاريع الربط الكهربائي والمائي، مشيدًا بالمبادرات التي أطلقها مجلس الأعمال السعودي العراقي ومن أهمها مباردة إنشاء مركز بيانات للفرص والحلول والقرارات التي تخدم مجتمع الأعمال في الجانبين وإقامة ملتقى اقتصادي سنوي إضافة إلى مبادرة القوافل التجارية المتخصصة بين البلدين.

واستطرد: تنظر المملكة بتقدير بالغ للتفاعل الإيجابي للعراق في تدعيم ممكنات التنمية والتعاون الإقليمي مما سينعكس إيجاباً بإذن الله على رخاء الشعب العراقي وازدهاره.

وقال: انطلاقاً من التزام المملكة بسيادة واستقلال العراق فأن المملكة تؤكد رفضها التام لأي اعتداء على أي شبر من أراضي العراق، كما تؤكد على وقوفها صفاً واحداً مع الأشقاء في العراق في محاربة الإرهاب والتطرف وكل من يسعى للدمار والخراب وإثارة الانقسامات.

وأكد أن المملكة ترحب باستعادة العراق لدوره الإيجابي البناء لتعميق الثقة والشراكة والسلم إقليمياً ودولياً، مع تأكيد إيمانها الكامل بقدرة العراق على النهوض ورسم مستقبله بما يتناسب مع مكانته العريقة العربية والإسلامية والعالمية، مستنداً على مالديه من ثروات طبيعية وكفاءات بشرية وموروث حضاري عريق.

وأعرب عن إشادة المملكة بالإرادة السياسية لدى جمهورية العراق والمتمثلة في عزم دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على مواجهة التحديات وتكريس الأمن والاستقرار لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي الشقيق.