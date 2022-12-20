ديشامب يتحكم في مصير #بنزيما و#زيدان مع منتخب فرنسا

لا يزال مستقبل ديديه ديشامب مع منتخب فرنسا، محل جدل داخل أورقة الإتحاد الوطني بعد خسارة لقب كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين.

خسر منتخب فرنسا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 2-4 في المباراة النهائية لكأس العالم 2022، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 ليتوج ميسي ورفاقه بالمونديال ويفشل الديوك في الحفاظ على اللقب بعد الفوز به نسخة 2018 بروسيا.

وعلى الرغم من خسارة لقب كأس العالم 2022، أكدت تقارير نشرتها صحيفة "ليكيب"الفرنسية، إن ديديه ديشامب يقترب من تجديد عقده مع الديوك والمنتهي في 31 ديسمبر 2022.

وأشارت الصحيفة، إلي أن ديشامب يرغب في تجديد عقد مع فرنسا لمدة 4 سنوات حتي مونديال 2026 رغم التكهنات بالإطاحة به عقب يورو 2024.

كما أوضحت الصحيفة، إن ديديه ديشامب مدرب الديوك، سيعقد إجتماعًا مع نويل لو جرايت رئيس الإتحاد الفرنسي، في بداية شهر يناير من أجل حسم مستقبله مع منتخب بلاده.