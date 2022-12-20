ميسي_وينه.. رسالة خاصة من اتحاد أمريكا الجنوبية لمشجعي #الأخضر (فيديو)

نشر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «CONMBOL» مقطع فيديو للاحتفاء بفوز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، تضمن رسالة خاصة لمشجعي «الأخضر» السعودي.

وبدأ مقطع الفيديو الذي نشره اتحاد أمريكا الجنوبية بمقاطع لمشجعين سعوديين يسألون سؤالهم الذي انتشر بشدة في بداية منافسات المونديال: «ميسي وينه؟»، يلي ذلك استعراض مشوار «ميسي» حتى التتويج باللقب في النهاية على حساب فرنسا.

وانتشر سؤال «ميسي وينه» الذي ردده مشجعو «الأخضر» السعودي بقوة بكل لغات العالم، عقب الفوز التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.