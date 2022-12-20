أسواق_الخليج تغلق على تباين وسط مخاوف اقتصادية

اختتمت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، تعاملاتها، اليوم الثلاثاء على تباين وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ الاقتصادي العالمي وتقلب أسعار الطاقة.

وحوّل المؤشر القياسي للسعودية خسائره صباح اليوم ليغلق مرتفعا 0.9 بالمئة بعد ارتفاع سهم مصرف الراجحي 3.7 بالمئة وسهم رتال للتطوير العمراني 1.8 بالمئة.

وقفز سهم شركة سابك للمغذيات الزراعية 6.2 بالمئة بعد أن اقترحت الشركة توزيع أرباح نقدية بلغت ثمانية ريالات للسهم للنصف الثاني من عام 2022.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أمس الاثنين ارتفاع صادرات المملكة من النفط الخام للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر تشرين الأول إلى أعلى مستوى لها في 30 شهرا.

وزاد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم الوطنية للتبريد المركزي 10.1 بالمئة.

وفي أبو ظبي، تراجع المؤشر 0.2 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.2 بالمئة نتيجة تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.6 بالمئة.

