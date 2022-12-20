مؤتمر_بغداد.. #ماكرون: #فرنسا ملتزمة بدعم أمن وسيادة #العراق

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، التزام بلاده بدعم أمن وسيادة العراق.

وقال «ماكرون» في كلمة ألقاها خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي انطلقت أعمال نسخته الثانية في منطقة البحر الميت جنوب الأردن، اليوم، إن الدول المشاركة في المؤتمر تسعى جميعها إلى إرساء الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وشدد الرئيس الفرنسي على التزام الجميع بعلاقات متوازنة مع العراق، مضيفاً: «إذا أردنا ضمان استقرار العراق فعلينا حل المشكلات مع جيرانه».

واختتم بقوله: «هذه المنطقة تمتلك أجندة تجعلها تشترك في القرارات الدولية».