وزير الطاقة الجزائري يحذر من قرار أوروبا بتحديد سقف لأسعار الغاز

أعلن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، رفض بلاده لقرار دول الاتحاد الأوروبي الخاص بفرض سقف على أسعار الغاز.

وقال وزير الطاقة الجزائري، حسب قناة “العربية”، إن قرار أوروبا بفرض سقف على أسعار الغاز خطوة أحادية قد تزعزع استقرار السوق.

وأكد عرقاب في تصريح اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح فعاليات يوم الطاقة الجزائري الألماني الرابع، أن الأسعار المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية هي أكثر من ضرورة.

وكان أعضاء دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على وضع سقف لسعر الغاز المستورد عند مستوى 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة اعتبارا من فبراير المقبل.