ملك الأردن ووزير الخارجية يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لجلالته، وتمنياتهما للأردن حكومةً وشعباً بمزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.