لأول مرة في #المملكة وزير ينتقد “الخطوط السعودية”.. ومتابعون: لماذا تتجاوب معه وتتجاهل شكوانا؟ #عاجل

لأول مرة في تاريخ المملكة ينتقد وزير على رأس العمل في الحكومة أداء شركة حكومية، إذ شن وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، هجومًا على شركة الخطوط السعودية، وذلك بعد تعثر إحدى الرحلات التي كان على متنها.

وقال آل الشيخ في تغريدة على موقع “تويتر”: “حجزت على الخطوط السعودية للسفر إلى جاكرتا ومسار الرحلة عجيب غريب الرياض جدة جاكرتا”.

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية: “ثم تتأخر الرحلة ساعتين عن موعد الإقلاع في جدة، وعند صعود الطائرة تفاجأنا أننا سنذهب إلى ماليزيا كولالمبور ولم يكن ذلك في جدول الرحلة عند الحجز ثم جاكرتا، من المسؤول عن إزعاج الركاب المسافرين؟”.

وبدورها استجابت الخطوط السعودية لشكوى الوزير قائلة: "ضيفنا العزيز د. عبد اللطيف، يؤسفنا انزعاجك وتعرضك لوضع غير مريح، نأمل منك تزويدنا بتفاصيل ملاحظاتك عبر نموذج الملاحظات، ويرجى تزويدنا برقم الشكوى عبر الخاص لنتمكن من متابعة الشكوى. شكراً لتواصلك".

وعلق متابعون على هذه الحالة التي تعد هي الأولى من نوعها تحدث لوزير على رأس العمل ينتقد إحدى الشركات الحكومية.

وفي المقابل علق آخرون على الاستجابة الفورية والسريعة لشكوى الوزير مقابل تجاهل شكاوى المواطنين المتكررة.