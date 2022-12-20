مختص يكشف طرق إثبات تعرض المرأة للإساءة النفسية

أكد المحامي خالد أبو راشد، أنه يوجد وقائع تحرش تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات سجن وغرامة 300 ألف ريال.

وكشف أبو راشد خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة “روتانا خليجية”، عن طرق إثبات تعرض المرأة لإساءة نفسية.

وقال المحامي خالد أبو راشد، إن المرأة تستطيع إثبات تعرضها للإساء حتى لو عن طريق رسائل عبر وسائل التواصل، وفقاً لأنظمة حماية المرأة.

وأضاف أن الاعتداء النفسي قد يكون ضرره أكبر من الاعتداء الجسدي، مشيرا إلى أن طرق الإثبات تتنوع ومنها الشهود سواء من الأقارب أو الجيران.

وتابع: “هل يوجد كاميرات في مكان العمل إذا كان الاعتداء في العمل، أو قد يكون التهديد من خلال الرسائل سواء على ”واتس آب" أو “سناب شات”، مشيرا إلى أن كل الوسائل الإلكترونية إذ كانت غير صحيحة تعتبر دليل إثبات.

وأكد أنه في حالة إيذاء الزوجة أو الابنة من حقها التقديم بالشكوى إلى الجهات المختصة وتقديم ما لديها من إثبات وتقوم النيابة بالتحقيق في الجريمة.