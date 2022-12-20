ناقد فني يكشف خطوات تأسيس دار أوبرا سعودية

أكد يحيى زريقان، الناقد الفني، أن مشروع "مرواس" مبادرة جميلة لتوطين ثقافة الاستديوهات الفنية في المملكة.

وقال يحيى زريقان خلال مقابلة في برنامج “الشارع السعودي” المذاع على قناة "السعودية"، إن برنامج الابتعاث الثقافي سيخرج لنا كادر تعليمي للموهوبين.

وأضاف: “المملكة لها تراكمات ثقافية وإرث تاريخي ثري وهو ما يكشف سبب النهضة التي تعيشها الآن ولا بد من تعريف العالم بالتاريخ السعودي المجهول”.

وتابع زريقان: “تأسيس 3 مراكز ثقافية خلال السنوات الماضية يؤدي إلى إنشاء معاهد موسيقية تخرج كوادر إدارية مؤهلة لكي يتم تعيينهم من قبل وزارة الموارد البشرية في المستقبل القريب ليقودوا هذا القطاع في المستقبل”.

واختتم الناقد الفني: "إذا تم تأسيس المعاهد التي تعطي شهادات أكاديمية فيقود ذلك إلى تأسيس دار أوبرا سعودية".