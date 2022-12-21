في أول زيارة خارجية منذ بداية الحرب.. رئيس #أوكرانيا في #واشنطن اليوم للحصول على صواريخ “#باتريوت” المتطورة

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن، اليوم الأربعاء، في أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب الروسية – الأوكرانية في فبراير الماضي.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية النقاب عن أن الرئيس جو بايدن ينوي الإعلان عن حزمة أسلحة جديدة لكييف تشمل لأول مرة صواريخ "باتريوت" التي أثبتت قدراتها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، وهي قادرة على الحد بقوة من فعالية الضربات الروسية على أوكرانيا.

كما ينوي الرئيس الأوكراني إلقاء خطاباً أمام الكونجرس الأمريكي بعد أن أرسلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، رسالة أمس إلى أعضاء المجلس تحضّهم فيها على المشاركة "حضورياً" في جلسة ستعقد مساء الأربعاء.

ويستعد "الكونجرس" لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الفيدرالية الذي يتضمّن مساعدات جديدة لأوكرانيا مقدارها 44.9 مليار دولار.