“#حساب_المواطن” يوضح الإجراء المتبع حال تحديث البيانات بـ”#الأحوال_المدنية” #عاجل  

أوضح برنامج "حساب المواطن" الإجراء المتبع حال تحديث البيانات بالأحوال المدنية، بسبب إضافة مولود.

وأبان في تغريدة خلال رده على استفسار أحد المغردين عبر "خدمة المستفيدين"، أنه في حال تم تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية و إضافة التابع في سجل الاسرة، فإنه بإمكانك إضافته عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافة التابع ثم الضغط على إضافة ثم حفظ )، من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).

وبالأمس أعلن حساب المواطن، عن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر يناير المقبل ، الدفعة رقم 62 منذ انطلاق البرنامج.