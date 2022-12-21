تبريد_الإماراتية تعلن استحواذ #صندوق_الاستثمارات_العامة على 30% من #تبريد_السعودية

قالت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" إن "صندوق الاستثمارات العامة" قد استثمر مؤخرا في شركتها التابعة "تبريد السعودية" بدلا من الاستثمار في "الشركة الوطنية للتبريد المركزي".

جاء ذلك في بيان توضيحي للشركة، بخصوص الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام حول إجراء "صندوق الاستثمارات العامة" محادثات لشراء حصة تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دولار في شركة "تبريد السعودية".

وأضافت "تبريد" أن هذه المعاملة لا تزال خاضعة لتصريح المنافسة في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه سيتم قريبا الإعلان عن تفاصيل عملية الاستحواذ الأخيرة المتعلقة بأسهمها في شركة "تبريد السعودية".

وأكدت التزامها بمتطلبات الإفصاح والشفافية لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي، وتؤكد أن جميع الإفصاحات المتعلقة بجميع المعاملات الجوهرية ستتم في السوق فور الانتهاء منها.

يذكر أن الشركة السعودية للتبريد المحدودة (تبريد السعودية) هي الذراع الاستثمارية للشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" في المملكة بشراكة كل من "فيجن إنفست" وصندوق البنك الإسلامي للتنمية الثاني وشركاء آخرين.

وتأسست الشركة في عام 2006، حيث تعمل في تطوير أنظمة تبريد المناطق في المملكة، وتبلغ سعتها الحالية 751 ألف طن تبريد