القريات تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأربعاء ، درجات الحرارة في المملكة.

أدنى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز أن مدينة القريات سجلت أدني درجة حرارة في المملكة عند 4 درجات مئوية ، فيما سجلت طريف 5 درجات مئوية، وعرعر 6 درجات مئوية وتبوك 7 درجات مئوية وحائل والباحة وسكاكا 8 درجات مئوية.

وأضاف المركز عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن درجة الحرارة في حفر الباطن والطائف ورفحاء ونجران سجلت 9 درجات مئوية ، فينا سجلت بريدة والرياض وبيشة والمجمعة والدوادمي 10 درجات مئوية.

هطول الأمطار

وتوقع المركز أن الفرصة متاحة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة.

السماء غائمة

وأوضح المركز أنه يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

تكون الضباب

وأشار المركز إلى أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: