محلل #طقس: فلكيا بدأ فصل #الشتاء وقد تصل درجات الحرارة إلى #الصفر على مناطق وسط المملكة

قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن فصل الشتاء بدأ فلكياً.

وأضاف في لقاء مع قناة "الإخبارية"، اليوم الأربعاء ، أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة كما معتاد في فصل الشتاء، وقد تصل إلى الصفر وما دونه، وتكون 9 درجات في بعض الأحيان على مناطق وسط المملكة، وهو الملاحظ خلال هذه الأيام.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة متاحة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة.

السماء غائمة

وأوضح المركز أنه يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.