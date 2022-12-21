تعرف عليها.. تخصيص أرقام لتلقي بلاغات «طواريء الأمطار» في #مكة

رفعت أمانة العاصمة المقدسة جاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ، استعداداً للأمطار المتوقع هطولها على مكة المكرمة.

وشكلت الأمانة عدداً من الفرق الميدانية المكونة من العمالة والمعدات ووضتعها في جاهزية تامة، لمباشرة أعمالها في كافة الأحياء والمخططات السكنية.

ودشنت أمانة العاصمة المقدسة لجنة تنفيذية للإشراف على خطة الطوارئ، ممثلة في وكالة الخدمات، ووكالة التشغيل والصيانة، وإدارة النظافة، وإدارة تشغيل وصيانة الطرق والإنارة، وإدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول، وإدارة الجسور والأنفاق، وغيرها من الإدارات المعنية

وخصصت الأمانة 10552 كادراً بشرياً بين موظف ومشرف ومراقب ومهندس وعامل ميداني، لتنفيذ خطة التعامل مع الأمطار، مدعومين بـ2556 من الآليات والمعدات والشيولات، لاحتواء الحالات المطرية المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها، وتوجيه الفرق حسب تلقي البلاغات.

ويواصل مركز الاتصال الموحد بالأمانة تلقي البلاغات على مدار الساعة من خلال الرقم «940» تحسباً لأي طارئ، داعية إلى التواصل مع المركز في حال وقوع أي طارئ، على مدار الساعة، أو عن طريق واتساب الأمانة «0539400940»، من أجل سلامة الجميع .

وشددت على جميع المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول، مع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي تشهد توقعات بهطول الأمطار.

وتضم مكة المكرمة شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول تمتد تحت الأرض لعشرات الكيلو مترات، ويبلغ طولها 540 كم، وتتنوع عناصرها بين: «عبارات صندوقية مغلقة، وقنوات تصريف، وقنوات مفتوحة، وقنوات جبلية، وسدود، وجميعها منفذ وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية

وخصصت الأمانة 22 فرقة مزودة بالعمالة والمعدات، وتمركزت في المواقع الحرجة المحددة من قبل جهاز الإشراف، للإسهام في تصريف مياه الأمطار، والتدخل السريع لحل التجمعات، وتلقي أي بلاغات محتملة، حتى انتهاء الحالة المطرية.

// انتهى //

13:10ت م