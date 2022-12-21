الأرجنتين تُصدر عملة تحمل صورة #ميسي

كشفت تقارير صحفية، أن البنك المركزي في الأرجنتين يدرس خيارات الفوز التاريخي بكأس العالم 2022 في قطر.

وتوج منتخب «التانجو» بقيادة ليونيل ميسي بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1986 بعد الفوز على فرنسا 4-2 ركلات الترجيح، إثر التعادل في الوقت الأصلي 2-2 ثم الإضافي 3-3.

وفقًا لصحيفة "El Financiero"، فإن أحد خيارات البنك المركزي هو طبع صورة ميسي على عملة الـ1000 بيزو، حيث يرغب المسؤولون في إبراز الرقم "10" وهو ما يبدأ به رقم 1000.

يذكر أن قيمة الـ1000 بيزو تساوي 5.75 دولار.

وأوضحت الصحيفة، سيتم كتابة "La Scaloneta" وهي ترمز لفريق المدرب ليونيل سكالوني الفائز بكأس العالم.