إصلاح كسر مشطي بدون فتح جراحي في #مستشفى_الأسياح

أجرى أطباء الجراحة في مستشفى الأسياح العام، عملية نوعية لإصلاح كسر مشطي بدون فتح جراحي لعظام يد شابة عشرينية سقطت على يدها من مرتفع.

وقال تجمع القصيم الصحي: إن شابة تبلغ من العمر 28 عاماً راجعت قسم الطوارئ بمستشفى الرس العام وهي تعاني من آلام شديدة باليد اليمني مع ظهور علامات تورم بالأنسجة الداخلية، مبيناً أن إصابتها كانت ناتجة عن سقوطها بالمنزل وعدم القدرة على تحريك أصابع اليد.

وأوضح التجمع أنه بعد قيام المستشفى بإجراءات الفحص الإكلينيكي الأولي وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود كسور متعددة بالعظام المشطية لليد، فتم مباشرة تجهيز وتحضير المصابة لقسم العمليات حيث تم عمل إصلاح مغلق لكسور العظام المشطية بدون فتح جراحي، وتركيب سلك معدني تقدمي بالعظام، وتبين بعد المتابعة تحسن حالتها وخروجها من المستشفى وهي في صحة جيدة.

وبينت الإحصائية الصادرة عن مستشفى الأسياح العام أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الحالي 2022م بلغ 23548 مستفيداً.

وأجرى المستشفى خلال الفترة الماضية أكثر من 188 عملية جراحية، و653 فحصاً مخبرياً خلال الربع الثالث من هذا العام.