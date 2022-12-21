فشل المهمة الأولى لـ #صاروخ_الفضاء_الأوروبي “فيجا-سي”

فشلت المهمة التجارية الأولى لصاروخ الفضاء الأوروبي الجديد "فيجا-سي"، بعد وقت قصير من إطلاقه من جيانا الفرنسية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وقال رئيس مجموعة "آريان سبيس" مزودة خدمة الإطلاق التجاري، ستيفان إسرائيل: إن الصاروخ انحرف عن مساره بعد دقائق قليلة من انطلاقه من قاعدة الفضاء الأوروبية في كورو، بجيانا الفرنسية.

وأضاف : "لسوء الحظ، يمكننا القول أن المهمة قد فشلت". من ناحية أخرى، قالت الشركة إن هناك مشكلة في محرك الصاروخ "زيفيرو 40"، الذي يعمل بالوقود الصلب.

وتابع: يتم حاليا تحليل البيانات لتسليط الضوء على الطبيعة الدقيقة للفشل، ومن المتوقع أن تقدم مجموعة "آريان سبيس" مزيدا من المعلومات في مؤتمر صحفي مقرر في وقت لاحق اليوم الأربعاء.