مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتوسعة وتأهيل 20 مدرسة في #اليمن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لضمان الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة وشاملة في عدد من المحافظات اليمنية، في إطار منحة المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، التي يستفيد منها أكثر من 16.000 ألف طالب وطالبة والكوادر التعليمية.

وقَّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض.

وأوضحت مديرة إدارة الدعم المجتمعي، الدكتورة هناء عمر، أنه سيجري بموجب الاتفاقية العمل على توسعة 10 مدارس من خلال إضافة وتجهيز 28 فصلا دراسيا، وتأهيل وتجهيز 10 مدارس أخرى، وتوزيع الوسائل والأدوات التعليمية للمعلمين والمعلمات، وتقديم برامج الدعم النفسي والتعليمي للطلاب والطالبات.

وأضافت أنه سيتم ضمن أنشطة المشروع، تنفيذ دورة لتدريب 40 من مشرفي الأنشطة المدرسية والاختصاصين الاجتماعيين في المدارس المستهدفة، مع العمل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة في 20 مدرسة مستهدفة في المناطق الأكثر تضررا بـ9 مديريات تابعة لمحافظات أبين ولحج والضالع وتعز.

وشددت على أن هذا يعزز من انخراط وإقبال الطلاب وانتظامهم في التعليم، والنأي بهم عن أخطار العنف المترتب عن تسربهم من المدارس.